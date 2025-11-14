Производство iPhone Air прекращается из-за низкого спроса

В последнее время появилось очень много информации о крайне слабых продажах нового iPhone Air, и, судя по свежему отчёту из Азии, такая же судьба может ждать и iPhone 16e. Сегодня известный инсайдер заявил, что «и iPhone Air, и iPhone 16e продаются не слишком хорошо». Пока неясно, идёт ли речь исключительно о китайском рынке или же о глобальных продажах этих моделей. Тем не менее источник убеждён, что у обеих линеек появятся продолжения — iPhone Air 2 и iPhone 17e уже фигурируют в его публикациях. Впрочем, судьба iPhone Air 2, по мнению многих источников, ещё под большим вопросом. Ранее на этой неделе сообщалось, что Foxconn, основной поставщик комплектующих для iPhone Air вместе с Luxshare, практически полностью остановил производство текущей модели, оставив лишь одну полноценную линию.

К концу месяца производство ультратонкого варианта будет остановлено полностью. Luxshare же прекратил сборку такого iPhone ещё в октябре — похоже, что Apple таким образом избавляется от накопленных запасов. Кроме того, хотя ранее инсайдер уверенно утверждал, что выпуск iPhone Air 2 отложен на неопределённый срок из-за слабого спроса на первую модель, вчера появились данные о том, что работы в этом направлении всё же продолжаются. Более того, новому поколению приписывают вторую ультраширокую камеру на 48 Мп, которая исправит основную проблему оригинала. Apple, похоже, рассчитывает, что переход к двойной камере сделает iPhone Air 2 более привлекательным для покупателей.