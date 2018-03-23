Производство новых iPhone стартует во втором квартале

Тестовое производство нового поколения смартфонов iPhone начнется во втором квартале 2018 года. Об этом сообщает тайваньское издание DigiTimes, ссылаясь на собственные источники в цепочке производственных поставок. Отмечается, что второй квартал – самый ранний возможный срок. Apple не хочет вновь столкнуться с высоким уровнем отбраковки 3D-модулей, что было характерно для прошлогоднего iPhone X. Тем более что в этом году технологию 3D-распознавания получат все iPhone 2018 года. Напомним, что осенью ожидается выход трех новых «яблочных» смартфонов: второе поколение iPhone X, увеличенный iPhone X2 Plus и более доступная 6,1-дюймовая модель с LCD-экраном и отсутствием беспроводной зарядки.