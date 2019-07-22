Представитель компании Vivo по продукции представил первые промо-изображения Vivo Z5, демонстрирующие дизайн и цвет будущего устройства. Он будет иметь три шутера, один из них 48 Мп, без видимого сканера отпечатков пальцев и три приятных на вид цвета.

У телефона будет 6,38 ”панель Full HD + AMOLED и подэкранный сканер отпечатков пальцев. Основной 48 мп шутер окружен еще двумя стрелками - один с датчиком 8 Мп, другой с 2 ​​Мп датчиком глубины.

Изображения доказывают, что Vivo идет полным ходом с помощью кнопки Jovi assistant на своих не флагманских устройствах. Клавиша находится на левой стороне, а правая сторона занята всеми необходимыми кнопками, такими как качелька громкости и питание. Новинка появится со стеклянной задней панелью в черном с зелеными оттенками, фиолетовым и небесно-голубом 31 июля в Пекине.