Просочилась фотография розничной упаковки грядущего Google Pixel 6a

Внешний вид камеры на задней панели по-прежнему уникален и помогает мгновенно распознавать Pixel на публике. До сих пор линейка Pixel А состояла из недорогих телефонов с камерами, которые, как правило, немного превышали их ценовой диапазон. На коробке мы можем различить два датчика камеры и светодиодную вспышку, а также отсутствие датчика лазерного автофокуса и отверстия для микрофона в модуле. Прошлые утечки указывали, что Pixel 6a будет иметь 6,2-дюймовый OLED-экран, две 12-мегапиксельные камеры и аккумулятор емкостью 5000 мАч. Сообщается, что он лишится разъема для наушников 3,5 мм.