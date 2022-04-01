Просочилась фотография розничной упаковки грядущего Google Pixel 6a

Ожидается, что Google объявит о Pixel 6a на своей конференции I/O, которая состоится в мае этого года. Сегодня в сети была обнаружена фотография розничной коробки грядущего Google Pixel 6a. И если это правда, то похоже, что Google стремится унифицировать свой язык дизайна для всей линейки своих смартфонов, поскольку Pixel 6a имеет отчетливо похожий внешний вид Pixel 6.

Внешний вид камеры на задней панели по-прежнему уникален и помогает мгновенно распознавать Pixel на публике. До сих пор линейка Pixel А состояла из недорогих телефонов с камерами, которые, как правило, немного превышали их ценовой диапазон. На коробке мы можем различить два датчика камеры и светодиодную вспышку, а также отсутствие датчика лазерного автофокуса и отверстия для микрофона в модуле. Прошлые утечки указывали, что Pixel 6a будет иметь 6,2-дюймовый OLED-экран, две 12-мегапиксельные камеры и аккумулятор емкостью 5000 мАч. Сообщается, что он лишится разъема для наушников 3,5 мм.
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