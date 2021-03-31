Просочились характеристики и изображения Vivo X60t

В сети просочились характеристики и изображения грядущего смартфона Vivo X60t.

Смартфон Vivo X60t с номером модели V2085A похож на другие смартфоны серии Vivo X60. Смартфон имеет AMOLED-дисплей с селфи-камерой по центру вверху, а его задняя часть имеет модуль камеры прямоугольной формы, в котором размещены три камеры и светодиодная вспышка.

Vivo X60t получил 6,56-дюймовый экран с разрешением Full HD + 1080 x 2376 пикселей. За производительность отвечает процессор Dimensity 1100 в паре с 8 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной памяти. X60t питается от аккумулятора емкостью 4220 мАч с поддержкой быстрой зарядки 33 Вт. В смартфоне есть 32-мегапиксельная фронтальная камера, а на задней части корпуса - система с тройными камерами 48 мегапикселей + 13 мегапикселей + 13 мегапикселей.

Vivo X60t будет стоить примерно 565 долларов США.

Комментарии и отзывы Vivo X60t
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