Просочился прототип телефона OPPO с камерой под дисплеем

В декабре прошлого года OPPO впервые продемонстрировала прототип телефона с камерой под дисплеем во время конференции Future Technology Conference 2019.

Устройство имеет полноэкранный дизайн без выемок, а камера встроена под экран. Задний дизайн не был показан, но более ранняя патентная заявка OPPO показывает, что устройство будет оснащено круглой камерой сзади. В настоящее время единственная модель OPPO с таким дизайном камеры - это Ace 2. Таким образом, этот прототип смартфона может выйти на рынок с названием OPPO Ace3.

Xiaomi уже работает над технологией камеры под экраном. Мы не ожидаем, что собственная модель Xiaomi появится раньше следующего года. То же самое и с OPPO. Таким образом, в следующем году мы можем увидеть ряд смартфонов с технологией под экранной камеры.