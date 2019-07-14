Просочившиеся изображения Huawei Mate 30 Pro

Снимки предстоящего Huawei Mate 30 Pro просочились в социальную сеть Weibo, давая нам один из самых ясных взглядов на то, что следующий флагманский телефон Huawei может иметь в запасе.

Изображения показывают большой изогнутый дисплей и некоторые из передовых технологий фронтальной камеры - возможно, признак того, что Huawei готовит своего собственного конкурента Apple Face ID.

Внутри телефона ожидается процессор Kirin 985 и модем 5G. На спине возможна камера с четырьмя объективами - хотя эти детали в настоящее время не подтверждены. На данный момент, похоже, что Mate 30 Pro будет поставляться с Android Q на борту.

Если Huawei будет использовать более широкую выемку на передней панели для размещения передовой технологии камеры, это будет соответствовать дизайну Huawei Mate 20 Pro, который оказался одним из популярных телефонов 2018 года. Новинка должна быть представлена в октябре этого года.