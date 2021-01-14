Просочившиеся изображения складного смартфона Xiaomi с MIUI 12

Устройство было замечено в руках пользователя, он очень похож на то, что несколько лет назад продемонстрировал вице-президент Xiaomi, но с большим дисплеем. Похоже что, это устройство инженерный прототип, так как замаскирован кожухом. По линии сгиба на экране устройство использует складывающуюся конструкцию n, аналогичную Galaxy Z Fold . Также показано, что устройство работает под управлением ОС MIUI 12.
В прошлом году ходили слухи, что складной телефон Xiaomi, появится в 2021 году и будет доступен в трех разных складных конструкциях.