Просочившиеся изображения складного смартфона Xiaomi с MIUI 12

За последние года в индустрии высоких технологий наблюдается постепенное распространение складных телефонов. Несколько производителей оборудования работают над своими собственными моделями: Samsung, Motorola и Huawei. У китайской компании Xiaomi тоже есть в планах выпустить складной смартфон. Теперь в сети просочились фотографии устройство, которое показывает складной смартфон компании Xiaomi.

Устройство было замечено в руках пользователя, он очень похож на то, что несколько лет назад продемонстрировал вице-президент Xiaomi, но с большим дисплеем. Похоже что, это устройство инженерный прототип, так как замаскирован кожухом. По линии сгиба на экране устройство использует складывающуюся конструкцию n, аналогичную Galaxy Z Fold . Также показано, что устройство работает под управлением ОС MIUI 12.

В прошлом году ходили слухи, что складной телефон Xiaomi, появится в 2021 году и будет доступен в трех разных складных конструкциях.
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