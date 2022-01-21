Просочившийся рендер Oppo Enco X2 раскрывает дизайн

Наушники Oppo Enco X TWS, выпущенные еще в 2020 году, вскоре должны получить своего преемника, поскольку изображение Enco X2 просочилось из надежного инсайдера раскрывающего дизайн. Oppo не стала пересматривать дизайн Enco X2, поскольку они по-прежнему поставляются в чехле для зарядки, похожий на гальку, а сами наушники имеют дизайн наушников-вкладышей, которые теперь также имеют брендинг Dynaudio.

Задняя сторона зарядного корпуса Enco X2 также имеет брендинг Dynaudio, такой как Enco X, что свидетельствует о том, что Oppo снова объединилась с датским аудио-брендом для настройки звука своих наушников. Однако неясно, имеет ли корпус Enco X2 матовую поверхность или он глянцевый, как его предшественник.
Комментарии и отзывы Oppo Enco X2
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