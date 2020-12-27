Прототип OnePlus 9 продают за $3000

На eBay появился любопытный лот – еще не представленный официально смартфон OnePlus 9. Точнее, его прототип. По словам продавца, именно он недавно слил фотографии смартфона. Самое интересное в объявлении, это цена еще не вышедшего смартфона – 3000 долларов. Впрочем, возможно, кто-то и захочет стать первым обладателем устройства на топовой платформе Snapdragon 888.

OnePlus 9 должен получить беспроводную зарядку мощностью 30 Вт, проводную на 65 Вт, аккумулятор ёмкостью 4500 мАч и многомодульную тыльную камеру с главным датчиком изображения разрешением 50 Мп, телефото-модулем на 12 Мп и 20 Мп сверхширокоугольным модулем.
Комментарии и отзывы OnePlus 9
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