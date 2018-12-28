Прототип Vivo NEX с 5G

Китайский производитель Vivo продемонстрировал свой предстоящий смартфон NEX с поддержкой 5G во время пресс-конференции агентства новостей Синьхуа.

По сообщениям, представленному на стенде устройство, было оснащено чипсетом Snapdragon 855, который, оснащен модемом X50 LTE, поддерживающим подключение 5G. Поскольку этот новый прототип является модифицированной версией Vivo NEX, для того чтобы сделать его совместимым с 5G, инженерам-разработчикам Vivo пришлось настроить архитектуру материнских плат, дизайн RG и антенн, а также оптимизировать работу батареи. Фактически, Vivo была одной из первых OEM-компаний, которая начала проводить исследования и разработки 5G в Китае начиная с 2016 года. Согласно последним сообщениям, ожидается, что Vivo анонсирует смартфон с поддержкой 5G в начале следующего года, во время Mobile World Congress (MWC).