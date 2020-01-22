Прототип жидкостного охлаждения для серверов от Gigabyte и Incooling

Gigabyte и Incooling разрабатывают прототип двухфазного жидкостного охлаждения для разгона серверов. Новая технология способна поддерживать температуру намного ниже, чем в традиционных решениях с воздушным охлаждением.

Для тестирования Gigabyte представила свою серверную платформу серии R161. Тесты показали низкую температуру ядра до 20 градусов, это позволит увеличить производительность на 10-20% путем увеличения тактовой частоты.

Новый класс охлаждения использует специальный хладагент и измененную фазу в контуре с регулируемым давлением. Компании продолжат вести разработки и планируют внедрять новую технологию в будущие серверные решения Gigabyte.