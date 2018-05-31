Прозрачная панель Xiaomi Mi 8 Explorer Edition оказалась фальшивой

2018-05-31, Автор - Владимир Байзаров; Продукт - Xiaomi Mi 8 Explorer Edition; [114]
Сегодня компания Xiaomi представила свой новый флагманский смартфон Mi 8, который получил специальную версию – Explorer Edition. Одним из отличий этой версии является прозрачная задняя крышка в духе последних флагманов HTC. Однако уже через несколько часов выяснилось, что прозрачность фальшивая. По словам источника, в Mi 8 Explorer Edition используется наклейка с обратной стороны стеклянной крышки или пластина с рисунком, закрывающая плату. Забавно, что на сайте Xiaomi есть соответствующий текст, но он на китайском языке. Другое дело, приукрашенная прозрачность Mi 8 Explorer Edition выглядит красивее, чем натуральная прозрачность в смартфонах HTC.

Xiaomi Mi 8 оснастили корпусом из стекла и металла, 6,21-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 2248:1080 пикселей и соотношением сторон 18,7:9, топовым процессором Snapdragon 845, 6/8 ГБ оперативной и 64/128/256 ГБ встроенной памяти, двойной 12-Мп камерой с AI-возможностями, которую DxO Mark оценили в 105 очков (больше, чем у iPhone X), системой 3D-сканирования лица, которую не обмануть ни маской, ни распечатанной или электронной фотографией, встроенным в экран сканером отпечатков пальцев (только в специальной версии Mi8 Explorer Edition), аккумулятором на 3500 мАч с беспроводной зарядкой, а также ОС Android 8.1 Oreo с MIUI 10. Цена Xiaomi Mi8 Explorer Edition составит 3699 юаней (около 36 тыс. рублей) за версию с 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ ПЗУ.

Комментарии:
Silicon Power выпускают AIC3C0P NVMe SSD...
Silicon Power выпускают AIC3C0P NVMe SSDSilicon Power выпустила свой AIC3C0P NVMe PCIe SSD, предназначенный для корпоративного рынка. Устройство ...
Agony не получит версию без цензуры ...
Agony не получит версию без цензуры Сторонники игры Agony не получат свою версию без цензуры из-за юридических проблем. Выпуск игры был задер...
NVIDIA представили платформу HGX-2...
NVIDIA представили платформу HGX-2Сегодня NVIDIA представила NVIDIA HGX-2, первую унифицированную вычислительную платформу для искусственно...
Transcend представляет M.2 накопитель MT...
Transcend представляет M.2 накопитель MTКомпания Transcend Information, Inc. (Transcend®), мировой лидер среди производителей мультимедиа и накоп...
Fujitsu выпускает настольный PC ESPRIMO ...
Fujitsu выпускает настольный PC ESPRIMO Fujitsu Limited и Fujitsu Client Computing Limited сегодня объявили о выпуске трех новых моделей настольн...
Прозрачная панель Xiaomi Mi 8 Explorer E...
Прозрачная панель Xiaomi Mi 8 Explorer EСегодня компания Xiaomi представила свой новый флагманский смартфон Mi 8, который получил специальную вер...
Поделиться в социальных сетях:


Обзор Inspector Octopus. Двухканальный видеорегистратор с GPS-информаторОбзор Inspector Octopus. Двухканальный видеорегистратор с GPS-информатор
Обзор TCL L43P6US. 43-дюймовый телевизор с 4K и HDR10Обзор TCL L43P6US. 43-дюймовый телевизор с 4K и HDR10
Обзор Biostar B360GT3S Ver. 6.x. Материнская плата для игровых сборокОбзор Biostar B360GT3S Ver. 6.x. Материнская плата для игровых сборок
Обзор UMIDIGI A1 PRO. Лучший китайский смартфон до 100$Обзор UMIDIGI A1 PRO. Лучший китайский смартфон до 100$
Обзор Gamdias HERMES E2. Компактная механическая клавиатураОбзор Gamdias HERMES E2. Компактная механическая клавиатура
Предварительный обзор HTC U12+. Практиче...
Предварительный обзор HTC U12+. ПрактичеОфициально представлен новый смартфон HTC U12+, который при всех своих крутых характеристиках и возможнос...
Обзор Camera FV-5. Лучшая камера для сма...
Обзор Camera FV-5. Лучшая камера для смаКогда я только услышал о данном приложении от своего знакомого, то не поверил. Он мне с уверенностью в ли...
Предварительный обзор Samsung Galaxy J4 ...
Предварительный обзор Samsung Galaxy J4 Смартфоны среднего класса всегда привлекают пользователей даже больше, чем флагманы. Причина довольно про...
Обзор Kundge.me. Учим английский с умом...
Обзор Kundge.me. Учим английский с умомВ последнее время изучать английский язык стало намного проще и интереснее — очень много разнообразных пр...
Предварительный обзор Samsung Galaxy S L...
Предварительный обзор Samsung Galaxy S LМногие большие компании понимают, что делать смартфоны нового формата дорого и рискованно — та же Samsung...
Обзор Creepy Road. Шикарная инди-игра...
Обзор Creepy Road. Шикарная инди-играМне очень нравятся игры вроде Creepy Road, так что ничего плохого сегодня в обзоре точно не будет. Может ...
Предварительный обзор Acer Predator X27....
Предварительный обзор Acer Predator X27.Игровые мониторы перестали быть чем-то невероятным — сейчас каждый второй пользователь может купить себе ...
Обзор One Tank to Rule Them All. Вспомин...
Обзор One Tank to Rule Them All. ВспоминК сожалению, далеко не все современные ААА-проекты стоят внимания пользователей, да и не всем это нужно. ...
Предварительный обзор Xiaomi Funsnap iDo...
Предварительный обзор Xiaomi Funsnap iDoНужно понимать, что сейчас индустрия квадрокоптеров очень развита. Если еще пару лет назад такие устройст...
Предварительный обзор ELEPHONE A4. Сочна...
Предварительный обзор ELEPHONE A4. СочнаСовременный рынок смартфонов сильно изменился — теперь пользователи не готовы отдавать по тысяче долларов...
Candy Group провела встречу с CEO Беппе ...
Candy Group провела встречу с CEO Беппе 23 мая в Москве состоялась пресс-конференция компании Candy Group. Главным спикером стал внук основателя...
Предварительный обзор Panasonic Lumix DM...
Предварительный обзор Panasonic Lumix DMНесмотря н всю популярность зеркальных фотоаппаратов, у них есть громадное количество недостатков. Наприм...
﻿
МегаОбзор
МегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2018 © MegaObzor