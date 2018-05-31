Прозрачная панель Xiaomi Mi 8 Explorer Edition оказалась фальшивой

Сегодня компания Xiaomi представила свой новый флагманский смартфон Mi 8, который получил специальную версию – Explorer Edition. Одним из отличий этой версии является прозрачная задняя крышка в духе последних флагманов HTC. Однако уже через несколько часов выяснилось, что прозрачность фальшивая. По словам источника, в Mi 8 Explorer Edition используется наклейка с обратной стороны стеклянной крышки или пластина с рисунком, закрывающая плату. Забавно, что на сайте Xiaomi есть соответствующий текст, но он на китайском языке. Другое дело, приукрашенная прозрачность Mi 8 Explorer Edition выглядит красивее, чем натуральная прозрачность в смартфонах HTC.

Xiaomi Mi 8 оснастили корпусом из стекла и металла, 6,21-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 2248:1080 пикселей и соотношением сторон 18,7:9, топовым процессором Snapdragon 845, 6/8 ГБ оперативной и 64/128/256 ГБ встроенной памяти, двойной 12-Мп камерой с AI-возможностями, которую DxO Mark оценили в 105 очков (больше, чем у iPhone X), системой 3D-сканирования лица, которую не обмануть ни маской, ни распечатанной или электронной фотографией, встроенным в экран сканером отпечатков пальцев (только в специальной версии Mi8 Explorer Edition), аккумулятором на 3500 мАч с беспроводной зарядкой, а также ОС Android 8.1 Oreo с MIUI 10. Цена Xiaomi Mi8 Explorer Edition составит 3699 юаней (около 36 тыс. рублей) за версию с 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ ПЗУ.