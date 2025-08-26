QCY представила наушники MeloBuds N70

Многие пользователи, возможно, не знакомы с брендом QCY, но на рынке TWS-наушников он давно и очень хорошо зарекомендовал себя, имея собственные разработки и ряд продвинутых аудиотехнологий. А сегодня компания представила очередную новинку — полностью беспроводные наушники QCY MeloBuds N70, которые предлагают приличное адаптивное шумоподавление и при этом стоят всего 60 долларов. MeloBuds N70 оснащены 10-мм динамическим излучателем с жидкосиликоновой диафрагмой и отдельным MEMS-твитером. Последний имеет частотный диапазон от 20 Гц до 40 кГц и использует двойные акустические каналы для снижения резонансов. По заявлениям QCY, такая связка драйвера и твитера обеспечивает насыщенный бас, детализированные верхние частоты и объёмную сцену.

Каждый наушник оборудован системой из трёх микрофонов с формированием направленного луча — она учитывает как окружающую обстановку, так и посадку в ухе, позволяя в реальном времени подавлять шум до –56 дБ в диапазоне до 5,5 кГц. Автономность также впечатляет — до 10 часов работы самих наушников и до 50 часов с кейсом. Быстрая зарядка за 10 минут обеспечивает ещё 2 часа прослушивания. Кроме того, новинка получила защиту по стандарту IPX5 от слабых водяных струй. В комплекте поставляется кабель USB и пять пар двухслойных силиконовых амбушюр разных размеров для точной подгонки в ушном канале, что обеспечивает дополнительное пассивное шумоподавление. Довольно интересная новинка — внимания точно стоит.
