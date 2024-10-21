QD-Mini LED-монитор HKC G27M2 оценен в 200 долларов

Компания HKC пополнила ассортимент геймерских мониторов моделью HKC G27M2, которая получила 27-дюймовую матрицу Fast IPS с разрешением 2560:1440 точек (формат 2K). Новинка также характеризуется подсветкой QD-Mini LED, 1152 участками затемнения, кадровой частотой 180 Гц, временем отклика 1 мс, глубиной цвета 10 бит (8-бит плюс FRC), максимальной яркостью 1000 нит, 97% покрытием цветовой палитры DCI-P3 и 100% охватом гаммы sRGB, настенным креплением VESA 100:100 мм, подставкой с регулировкой высоты, угла вращения и наклона, двумя интерфейсами HDMI 2.0 и одним DisplayPort 1.4, а также 3,5-мм гнездом для наушников. Монитор уже появился в продаже на дебютном китайском рынке по эквивалентной цене 200 долларов.