Qualcomm, MediaTek и Apple выпустят чипы на TSMC N2P

По слухам, Qualcomm и MediaTek планировали перейти на улучшенный 2-нанометровый техпроцесс TSMC N2P вместо варианта N2, чтобы получить преимущество над Apple, однако, как сообщает Smart Chip Insider, все три компании будут использовать один и тот же производственный процесс и представят свои процессоры следующего поколения в сентябре. Ожидается, что A20 и A20 Pro выйдут в следующем году вместе с линейкой iPhone 18 и складным iPhone Fold, тогда как Qualcomm представит сразу две версии Snapdragon 8 Elite Gen 6, которые будут различаться приставкой Pro. Что касается MediaTek, компания, по имеющимся данным, анонсирует только один Dimensity 9600, поскольку пока не приняла окончательного решения о запуске двух процессоров по схеме, схожей с подходом Apple и Qualcomm.

При этом тайваньский производитель полупроводников имеет определённый задел перед конкурентами, так как ранее в этом году он объявил об успешном завершении этапа tape-out своего первого 2-нанометрового процессора, запуск которого намечен на 2026 год. Учитывая, что финализация каждого процессора произойдёт раньше, производственный цикл 2-нанометрового техпроцесса TSMC окажется более продолжительным по сравнению с 3-нанометровым. В результате все три компании смогут продемонстрировать свои технологии немного раньше, а это означает, что флагманские смартфоны на базе процессоров Qualcomm и MediaTek выйдут примерно в одно и то же время. Но Apple от своего графика не отойдёт.