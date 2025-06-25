Qualcomm Snapdragon 8 Elite 2 работает на частоте 5,0 ГГц

Похоже, у Qualcomm и ARM постепенно формируются разные взгляды на будущее мобильных процессоров. По информации инсайдеров, новое флагманское ядро от ARM будет отличаться повышенной производительностью на такт, что позволит добиться высокой скорости работы даже на пониженных частотах — такой подход считается более энергоэффективным. Однако Qualcomm, судя по всему, придерживается противоположной стратегии — компания тестирует Snapdragon 8 Elite 2 с рекордно высокими тактовыми частотами. По информации от инсайдеров, новый чип проходит тестирование на частотах в районе 5 ГГц, а в ранней версии утечки даже упоминалась частота 5,3 ГГц для так называемой «разогнанной версии» Leading Version, предположительно предназначенной для Samsung Galaxy.

Так что уже сейчас абсолютно ясно, что новая версия будет быстрее оригинального Snapdragon 8 Elite, у которого максимальная частота главного ядра составляет 4,32 ГГц, а в версии с разгоном — 4,47 ГГц. Это, к слову, самая высокая частота среди мобильных устройств на данный момент — до этого лидировал чип Apple M4 (в iPad Pro 2024 года) с 4,40 ГГц. При этом чип Dimensity 9500 засветился в Geekbench с частотой основного ядра на уровне 3,23 ГГц, что ниже, чем у Dimensity 9400 (3,62 ГГц) и 9400+ (3,73 ГГц). У Exynos 2500, который недавно был анонсирован, то же самое ядро Cortex-X925 работает на частоте 3,3 ГГц. Так что у Qualcomm, видимо, будет наиболее производительный мобильный процессор во флагманском сегменте.