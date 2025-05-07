Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 2 будет работать на 5,0 ГГц

Инсайдер из издания Digital Chat Station вновь поделился свежими слухами относительно грядущего флагманского процессора Snapdragon 8 Elite Gen 2. Например, поставщик секретной информации сделал акцент на переход компании на новые ядра Pegasus, при этом архитектура останется в формате «2 + 6», как и у оригинального Snapdragon 8 Elite. Сообщается, что производительные ядра смогут работать на частоте до 5,0 ГГц, что, конечно, очень много для мобильного чипа. Несмотря на схожую 8-ядерную структуру, обновления ядер и переход на графику Adreno 840 обеспечивают впечатляющий прирост производительности. По данным источника, Snapdragon 8 Elite Gen 2 показывает результат в AnTuTu, на 40,7% превосходящий показатели самого мощного флагмана на базе оригинального Snapdragon 8 Elite.

Это может дать Qualcomm существенное преимущество над конкурентами и собственным предыдущим поколением. Кроме того, NPU (нейропроцессор) получит серьёзный апгрейд — производительность вырастет до 100 TOPS, что в два с лишним раза превышает показатели Snapdragon X Elite (там всего 45 TOPS). Также сообщается об увеличении независимого кэша до 16 МБ и L2-кэша до 32 МБ, что должно позитивно сказаться на общей скорости и энергоэффективности работы системы на кристалле. Но, безусловно, важно помнить, что речь идёт о неподтверждённых данных, и финальные характеристики флагманского процессора компании Qualcomm в итоге могут отличаться от того, что говорят инсайдеры.