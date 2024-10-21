Qualcomm Snapdragon 8 Elite слили в сеть до релиза

Новейший процессор от компании Qualcomm условно говоря рассекретили до официального релиза — оказалось, что он будет называться Snapdragon 8 Elite, то есть производитель решил изменить нейминг для своих мобильных чипов. Этот мобильный процессор разработан на базе второго поколения 3-нм техпроцесса TSMC и является первым мобильным процессором компании, который использует собственные кастомные ядра Oryon, которые, теоретически, дадут значительный прирост производительности как в одноядерных, так и в многоядерных задачах. Также был раскрыт новый графический процессор Adreno 830, который интегрирован в Snapdragon 8 Elite и также обеспечивает значительные улучшения в области графики, трассировки лучей и не только.

Изначально данный чип вовсе назывался, по мнению инсайдеров, Snapdragon 8 Gen 4, но по какой-то причине его решили переименовать в Snapdragon 8 Elite. Всего под капотом у этой системы на кристалле будет 6 ядер, а высокопроизводительные ядра Oryon будут работать на тактовой частоте до 4,32 ГГц (всего их в системе два), тогда как энергоэффективные ядра демонстрируют тактовую частоту до 3,53 ГГц. При этом новейший Snapdragon 8 Elite оснащён 24 МБ кэша L2 и новейшим нейропроцессором. Более того, Snapdragon 8 Elite работает с более быстрой двухканальной памятью LPDDR5X с частотой 5,30 ГГц, что тоже должно положительно сказаться на общей производительности данного мобильного чипа. Вопрос только в его энергопотреблении.