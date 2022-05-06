Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1+ впервые появится на Motorola Edge 30 Ultra

Некоторое время назад ходили слухи о том, что Qualcomm выпустит свой новейший процессор Snapdragon 8 Gen 1+ в мае 2022 года, но утечка из Китая, которой, скорее всего, можно верить, сообщила, что мы, скорее всего, увидим, что процессор появится во второй половине текущего года. Как сообщает информационное издание Digital Chat Station, которое обычно в курсе подобных слухов, причиной является текущая эпидемическая ситуация в Китае. Государственное агентство Синьхуа цитирует политических лидеров азиатской страны, что ослабление мер «несомненно приведет к массовому заражению», что серьезно повлияет на экономику и социальное развитие жизни и здоровья людей. Это значит, что снижать уровень ограничений в связи с коронавирусом пока что не планируют, а это существенно влияет на уровень развития экономики и производства в стране.

Согласно информации Digital Chat Station, у Lenovo и Qualcomm «хорошие отношения», так что первым телефоном с новым чипом может стать Motorola Edge 30 Ultra (Motorola является дочерним брендом Lenovo). В конце концов, Edge 30 Pro (запущенный в Китае как Edge X30) был первым смартфоном с процессором Snapdragon 8 Gen 1. Название «Snapdragon 8 Gen 1+» все еще является всего лишь предложением, но ожидается, что графический процессор получит более высокую производительность в сравнении с предшественником, а центральный процессор останется таким же, как у текущего флагмана — один мощный Cortex-X2 с частотой (почти) 3 ГГц, еще три производительных блока Cortex-A710 и четыре ядра Cortex-A510 для повышения эффективности.
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