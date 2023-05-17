Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 будет гораздо мощнее текущего чипа

Скорее всего это значит, что у смартфона будет одно производительное ядро, пять ядер для выполнения основных задач и два энергоэффективных ядра, и все они будут работать на более высокой тактовой частоте, чем текущий флагманский процессор. К сожалению, инсайдеру неизвестна точная частота ядер, так что сравнивать их пока что невозможно. Кроме того, известный источник утверждает, что графический процессор Adreno 750 в новом процессоре будет иметь заметно большую производительность, плюс Snapdragon 8 Gen 3 будет предлагать 10 МБ кэш-памяти L3 вместо 8 МБ в Snapdragon 8 Gen 2. И учитывая, что Snapdragon 8 Gen 3 будет построен на новом технологическом процессе, пользователи должны в итоге получить больше мощности при том же расходе энергии. Это звучит очень интересно.