Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 будет гораздо мощнее текущего чипа

Грядущий процессор Snapdragon 8 Gen 3 вызывает в сети ощутимый интерес со стороны пользователей, потому что текущий чип достаточно производительный и всем хочется узнать, что же компания Qualcomm будет делать дальше. Ведь чип Snapdragon 8 Gen 2 стал одним из самых производительных процессоров на рынке и предложил значительные улучшения по сравнению с Snapdragon 8 Gen 1, так что производителю заметно сложнее удивить аудиторию ещё раз. Но если верить весьма известному в мире инсайдеру Ice Universe, новый процессор получит существенный прирост производительности. Например, Snapdragon 8 Gen 3 предложит конфигурацию из 1+5+2 ядер, что отличается от конфигурации 1+2+2+3 в Snapdragon 8 Gen 2.

Скорее всего это значит, что у смартфона будет одно производительное ядро, пять ядер для выполнения основных задач и два энергоэффективных ядра, и все они будут работать на более высокой тактовой частоте, чем текущий флагманский процессор. К сожалению, инсайдеру неизвестна точная частота ядер, так что сравнивать их пока что невозможно. Кроме того, известный источник утверждает, что графический процессор Adreno 750 в новом процессоре будет иметь заметно большую производительность, плюс Snapdragon 8 Gen 3 будет предлагать 10 МБ кэш-памяти L3 вместо 8 МБ в Snapdragon 8 Gen 2. И учитывая, что Snapdragon 8 Gen 3 будет построен на новом технологическом процессе, пользователи должны в итоге получить больше мощности при том же расходе энергии. Это звучит очень интересно.