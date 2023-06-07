Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 оказался лишь слегка мощнее предшественника

По данным сотрудников компании TSMC, технологический процесс N4P позволит процессору Snapdragon 8 Gen 3 получить заметное преимущество в производительности по сравнению со Snapdragon 8 Gen 2 без ущерба энергоэффективности. Дело в том, что в информации, опубликованной инсайдером Revegnus, утверждается, что новая графическая подсистема, предположительно речь идёт о Adreno 750, будет на 30 процентов быстрее в тестах OpenCL по сравнению с графическим процессором Snapdragon 8 Gen 2. Однако это, вероятно, было единственным выдающимся моментом в тестах нового процессора, потому что если не считать прироста производительности графического процессора, процент прироста мощности процессора весьма незначительный.

В информации инсайдера говорится, что многопоточная производительность Snapdragon 8 Gen 3 всего на 20 процентов выше, чем у Snapdragon 8 Gen 2, и хотя не указан конкретный бенчмарк, вероятно, Revegnus имеет в виду Geekbench 6. К сожалению, когда речь заходит про однопоточную производительность, а она тоже является очень важной на самом деле, ситуация кажется вовсе смешной, потому что Snapdragon 8 Gen 3, по слухам, будет всего лишь на 10 процентов быстрее Snapdragon 8 Gen 2. Это означает, что Qualcomm, возможно, не ставит целью увеличить тактовую частоту Cortex-X4, чтобы получить заметное преимущество над производительным ядром прошлого поколения, но наличие большего количества ядер Cortex-A720 перевесит чашу весов в пользу Snapdragon 8 Gen 3.