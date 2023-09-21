Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 оказался слабее своего предшественника

Сегодня инсайдеры сообщили, что несколько моделей смартфонов Xiaomi, от флагманов до представителей среднего класса, будут запускаться в продажу с новейшим процессором Snapdragon 8 Gen 3 от Qualcomm. А так как китайские компании активно тестируют свои смартфоны, не переживая при этом про слив информации, то тесты этих процессоров сразу же попали в сеть и теперь можно примерно понимать насколько это качественное решение по сравнению с предшественниками. Например, флагманский процессор Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 получил всего 1 100 баллов в одноядерном режиме и 5 150 баллов в многоядерном режиме в тесте Geekbench 6. Для того, чтобы понимать ситуацию, процессор из нового iPhone 15 Pro опередил данный гаджет в одноядерном тесте более чем в два раза, плюс в одноядерном режиме Snapdragon 8 Gen 2, прошлогодний флагман компании, тоже оказался мощнее, хотя в многоядерном режиме новинка всё же вырвалась вперёд.

Это крайне странные показатели, потому что стоит понимать — флагманские процессоры обычно на 10% мощнее предшественников. Мы сильно сомневаемся, что Qualcomm будет выпускать на рынок процессор, который явно уступает по производительности текущему поколению. Вероятно, просто чип был протестирован на смартфоне среднего класса, который не может выдать нужную производительность из-за медленной оперативной или встроенной памяти, либо же процессор является инженерным образцом и просто не может предоставить ту производительность, которая есть на самом деле.
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