Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4 будет потреблять слишком много энергии

Появилась интересная информация о том, что компания Qualcomm может столкнуться с трудностями, связанными с энергопотреблением нового мобильного процессора Snapdragon 8 Gen 4. Специалисты отмечают, что проблему в этом направлении не удалось решить даже при помощи нового технологического процесса 3 нм от TSMC. Теоретически более современный технологический процесс производства должен сделать флагманский процессор более энергоэффективным, но инсайдеры сообщают, что производители смартфонов, которые будут использовать чип Snapdragon 8 Gen 4 в своих флагманских смартфонах, планируют выжать максимум производительности, а проблемы с энергопотреблением решить при помощи больших аккумуляторных батарей. Например, китайские СМИ сообщают о трёх флагманских устройствах, которые тестируются с ёмкостью батареи в 5500 мАч.

Обычно смартфоны поставляются с батареей на 5000 мАч, и за счёт увеличения объёма батареи производитель планирует нивелировать проблему высокого энергопотребления процессора. Всё дело в желании компании Qualcomm прокачать процессор, чтобы он обеспечивал максимальную одноядерную и многоядерную производительность. Вероятно, процессор будет работать на очень высокой тактовой частоте, чтобы на графиках казалось, что чип действительно мощнее своего предшественника, но на деле это ничего не даст, потому что даже спустя десять минут пиковой нагрузки процессор просто сбросит тактовую частоту из-за перегрева.
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