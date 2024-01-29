Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4 появится в смартфонах уже в сентябре

При этом возможности нового процессора обеспечиваются за счёт того, что производительность специальных ядер Oryon, над которыми, по сообщениям специалистов, Qualcomm работала несколько лет, значительно повысилась. Предыдущие утечки результатов тестов Geekbench 6 в одноядерном и многоядерном режимах показали, что Snapdragon 8 Gen 4 конкурирует с процессором Apple M3 практически на одном уровне и он на 46% быстрее, чем Snapdragon 8 Gen 3 в многозадачных нагрузках. Это может быть связано с тем, что частота процессора Snapdragon 8 Gen 4 составляет 4,0 ГГц. И хотя детали по энергопотреблению не были раскрыты, это всё равно впечатляющие результаты для мобильного процессора, потому что ранее такая частота была доступна исключительно процессорам десктопного уровня с отличным охлаждением.