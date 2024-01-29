Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4 появится в смартфонах уже в сентябре

Компания Qualcomm и её партнёры активно работают над тем, чтобы выпустить новейший флагманский процессор Snapdragon 8 Gen 4 на рынок — в сети уже достаточно много информации о данном чипе, который, вероятно, обладает действительно впечатляющей производительностью. Например, один достаточно достоверный источник заявил, что первый смартфон на базе нового процессора отправится в массовое производство уже к сентябрю текущего года, то есть примерно через 8 месяцев. Стоит напомнить, что для анонса процессора Snapdragon 8 Gen 3 компания Qualcomm провела мероприятие в октябре, так что сентябрь выглядит вполне вероятным сроком анонса нового процессора.

При этом возможности нового процессора обеспечиваются за счёт того, что производительность специальных ядер Oryon, над которыми, по сообщениям специалистов, Qualcomm работала несколько лет, значительно повысилась. Предыдущие утечки результатов тестов Geekbench 6 в одноядерном и многоядерном режимах показали, что Snapdragon 8 Gen 4 конкурирует с процессором Apple M3 практически на одном уровне и он на 46% быстрее, чем Snapdragon 8 Gen 3 в многозадачных нагрузках. Это может быть связано с тем, что частота процессора Snapdragon 8 Gen 4 составляет 4,0 ГГц. И хотя детали по энергопотреблению не были раскрыты, это всё равно впечатляющие результаты для мобильного процессора, потому что ранее такая частота была доступна исключительно процессорам десктопного уровня с отличным охлаждением.