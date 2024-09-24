Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4 показал безумные результаты в тестах графики

Сегодня в сети появились действительно впечатляющие результаты тестов производительности нового мобильного процессора Snapdragon 8 Gen 4 от компании Qualcomm, которые позволяют предположить, что чип будет действительно очень мощным. Например, новый графический процессор Adreno 830 может оказаться даже более значительным обновлением, чем ожидали многие пользователи, так как пользователей с Weibo сообщил об улучшении производительности графической подсистемы на 43-56% по сравнению с предыдущим поколением. Графический процессор якобы будет работать на частоте 1,15 ГГц и благодаря этому в тесте GFX Bench Aztec Ruins High чип Snapdragon 8 Gen 4 показал результат в 125 кадров в секунду, тогда как Adreno 750 в составе Snapdragon 8 Gen 3 достиг всего 96 кадров в секунду.

Это крайне достойные результаты для синтетических тестов, так как прирост в 50% выглядит действительно колоссальным достижением. Ожидается, что Snapdragon 8 Gen 4 будет представлен уже в следующем месяце, а первые смартфона с ним появятся практически сразу после этого. Первыми смартфонами на базе Snapdragon 8 Gen 4 должны стать Xiaomi 15 и 15 Pro, за ними последуют OnePlus 13 и iQOO 13, но пока что это лишь информация от инсайдеров — сам производитель ничего по этому поводу не сообщает. Так что будем ждать официальной презентации и тогда можно будет говорить более предметно о преимуществах и недостатках грядущего мобильного чипа. Теоретически, это может быть прорыв на рынке.
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