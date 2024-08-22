Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4 получил крайне мощную подсистему графики

Вчера появилась информация от инсайдеров о том, что предстоящий флагманский мобильный процессор Snapdragon 8 Gen 4 будет оснащён действительно производительным графическим процессором. По ранним данным из бенчмарка AnTuTu, графический процессор набрал 1330057 баллов, что значительно выше 896416 баллов, которые получил Snapdragon 8 Gen 3 ранее в рамках тестов в готовых флагманских устройствах текущего поколения. И специалисты уверены, что добиться столь высоких показателей производительности процессору удалось именно благодаря графической подсистеме. Согласно данным известного инсайдера Ice Universe, Adreno 830 тестируется на частоте 1250 МГц — для сравнения, Adreno 750 в Snapdragon 8 Gen 3 работает на частоте 903 МГц для стандартного варианта чипа и 1 000 МГц в случае с линейкой процессоров for Galaxy.

Графическая подсистема Adreno 735 в Snapdragon 8s Gen 3 имеет меньшее количество ядер, но работает на более высокой частоте 1100 МГц, что позволяет производителю выжимать из этой системы на кристалле больше возможностей. Соответственно, есть высокая вероятность того, что производитель просто повысит тактовую частоту нового графического ядра в свежем флагманском чипе, но пока что это только предположения, потому что официально чип ещё никто не представил. При этом уже сейчас известно, что процессор Snapdragon 8 Gen 4 также будет иметь очень высокие тактовые частоты для производительных ядер Oryon — по данным Geekbench, два ядра в составе кластера работают на частоте до 4,09 ГГц, тогда как остальные шесть ядер трудятся на частоте до 2,78 ГГц.
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