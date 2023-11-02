Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4 выпустят по технологии в 3 нм

По информации западных инсайдеров, компании Qualcomm и MediaTek могут отстать на целое поколение технологического процесса от Apple при использовании передовых технологий TSMC для мобильных процессоров. Но в следующем году обе компании, по данным специалистов из этой отрасли, сократят этот разрыв, когда официально анонсируют Snapdragon 8 Gen 4 и Dimensity 9400 соответственно. Если верить слитым данным, обе системы на кристалле будут использовать технологический процесс в 3 нм от TSMC. Стоит напомнить, что в этом году Qualcomm и MediaTek использовали технологический процесс N4P от TSMC. Соответственно, они не пошли по пути Apple, которая задействовала узел 3 нм N3B.

Компании остались на технологическом процессе в 4 нм из-за дорогих кремниевых подложек, но в будущем ситуация должна существенно измениться в лучшую сторону, когда производитель чипов настроит нужное количество готовой продукции. MediaTek уже объявила о партнёрстве с TSMC в этом году, заявив, что серийное производство флагманского чипа начнётся в 2024 году, и что новый технологический процесс производства может обеспечить повышение производительности до 18 процентов и экономию энергии до 32 процентов по сравнению с предыдущим поколением. Вопрос только в стоимости такого процессора, потому что свежие технологические процессы всегда стоят дорого и в конечном итоге платит всегда потенциальный покупатель. Но, с другой стороны, прогресс на то и прогресс, чтобы быть дорогостоящим.
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