Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5 сильно отстаёт от Elite-версии

У Qualcomm теперь есть упрощённая версия флагманского Snapdragon 8 Elite Gen 5 — процессор Snapdragon 8 Gen 5. Он получил тот же 3-нм техпроцесс N3P от TSMC, схожую конфигурацию ядер и ряд общих технологий. На первый взгляд может показаться, что это просто ступенью ниже, но разница, судя по утечкам, заметно больше — прежде всего из-за объёма кэша, который напрямую влияет на игровую производительность. Старший процессор оснащён 12 МБ кэша L2 для производительных и энергоэффективных ядер и 8 МБ кэша L3 (SLC). В Snapdragon 8 Gen 5 объём L3 не уточняется, но речь идёт о 4 МБ кэша L2 для производительных ядер и 12 МБ для энергоэффективных. В итоге Elite получает втрое больше кэша L2 для производительных ядер, а значит — серьёзный выигрыш в игровых задачах, где объём кэша часто важнее частоты.

Дополнительный разрыв создают частоты CPU — старший Snapdragon 8 Elite работает на 4,32 ГГц, тогда как Snapdragon 8 Gen 5 ограничен 3,80 ГГц. Разгон не всегда повышает частоту кадров в играх, но дефицит кэша может ощутимо замедлить обработку игровых данных. Пока прямых сравнений нет, хотя ранний тест AnTuTu на OnePlus Ace 6T показал, что Snapdragon 8 Elite Gen 5 всего на 14% быстрее. При этом Qualcomm позиционирует Snapdragon 8 Gen 5 как процессор, способный обеспечивать до 165 FPS в поддерживаемых играх, так что мощности у него всё равно достаточно, чтобы производители смартфонов выбирали именно его. С другой стороны, новинка должна быть холоднее топового процессора.