Qualcomm анонсировала чипсет Snapdragon 778G 5G

Qualcomm анонсировала свой новый чипсет Snapdragon 778G 5G. Он имеет практически такие же функции, что и чипсет Snapdragon 780G, но 778G имеет более быстрый процессор, модем Snapdragon X53 4G LTE с поддержкой mmWave 5G и более быструю память.

Snapdragon 778G 5G оснащен ЦП Kryo 670 обеспечивающий на 40% более высокую производительность и энергоэффективность. Построен чипсет на 6 нм техпроцессе. Чипсет поддерживает память LPDDR5 (3200 МГц), дисплеи с частотой до 144 Гц, HDR10 и HDR10 +, зарядку Qualcomm Quick Charge 4+. Кроме того, Qualcomm Snapdragon 778G 5G позволяет использовать одиночную камеру, MFNR, ZSL, 30 кадров в секунду: до 64 МП, двойную камеру, MFNR, ZSL, 30 кадров в секунду: до 36 + 22 МП и тройную камеру, MFNR, ZSL, 30 кадров в секунду: до 22 МП. Чипсет будет использоваться на смартфонах которые выйдут во втором квартале 2021 года.