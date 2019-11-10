Qualcomm анонсирует Snapdragon 865

Snapdragon 865 станет преемником нынешнего Snapdragon 855, Qualcomm скрывает подробности Snapdragon 865 в строжайшем секрете, но говорят, что SoC появился на GeekBench ранее в августе. Чипсет будет поставляться с версией, интегрированной с модемом 5G.

Флагманский чипсет следующего поколения получит номер модели SM8250. Snapdragon 865 будет выпущен в двух вариантах под кодовыми именами - Kona и Huracan. Оба варианта будут иметь поддержку оперативной памяти LPDDR5X и флэш-памяти UFS 3.0. Предполагается, что он будет построен на 7-нм процессе TSMC FinFet. Чипсет может будет запущен в декабре этого года.