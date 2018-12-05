Qualcomm анонсирует первый в мире ультразвуковой датчик отпечатков пальцев

Qualcomm анонсировала еще один новый продукт на Snapdragon Tech Summit 2018 в виде 3D Sonic Sensor. Компания заявила, что датчик является первым в мире ультразвуковым сканером отпечатков пальцев и способен обеспечить более безопасный и точный опыт, чем существующие реализации на рынке.

3D Sonic Sensor использует ультразвуковой метод для сканирования отпечатков пальцев. Этот метод намного эффективнее, поскольку способен захватывать полные 3D-изображения пальца, включая его гребни и поры, а не только 2D-изображение. Новинка способна сканировать палец, даже если он влажный или масляный, что делает его более надежным, чем оптические решения. Производитель утверждет, что 3D Sonic Sensor - это будущее технологии отпечатков пальцев. Qualcomm заявила, что 3D Sonic Sensor появится на новых устройствах в первой половине 2019 года.