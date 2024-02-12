Qualcomm будет выпускать Snapdragon 8 Gen 5 сразу на двух заводах

Флагманский процессор Snapdragon 8 Gen 4 будет эксклюзивно производиться на втором поколении 3-нм техпроцесса компании TSMC, но его преемник, гряущий процессор Snapdragon 8 Gen 5, возможно, перейдёт к двухфабричному подходу, поскольку по данным инсайдеров, компания Qualcomm рассматривает возможность заключения контрактов не только с TSMC, но и с Samsung. Несмотря на то что запуск 2-нм процессора компании Samsung, вероятно, произойдёт через год, Qualcomm, по данным инсайдеров, стремится заключить новые контракты и подписать как Samsung, так и TSMC в качестве возможных фабрик-партнёров для будущего производства.

Кроме того, у компании в настоящее время ведётся фаза разработки прототипов нового флагманского процесса — эта фаза помогает компаниям определить какую технологию можно использовать для массового производства. А учитывая, что Qualcomm успешно заключит контракты с Samsung и TSMC на массовое производство процессора Snapdragon 8 Gen 5, вероятно, технология Samsung на 2 нм будет использоваться исключительно для серии Galaxy S26 под названием Snapdragon 8 Gen 5 for Galaxy. Но пока что всё это лишь предположения, потому что спроектировать такого рода сложные технологические детали — невероятно трудная задача. Да и производить процессоры сразу на двух заводах чревато, потому что у них отличается оборудование и, соответственно, конечная продукция тоже будет отличаться по качеству в ту или иную сторону. Это может негативно сказаться на продажах.
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