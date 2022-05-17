Qualcomm готовит к релизу Snapdragon 8 Gen 1 Plus

Компания Qualcomm официально подтвердила, по крайней мере, через свои социальные сети, что в эту пятницу, 20 мая, состоится презентация нового чипсета в линейке процессоров Snapdragon. Тизер, размещенный в Weibo, социальной сети в Китае, подтверждает предыдущие сообщения о том, что Qualcomm собирается обновить свою линейку процессоров Snapdragon 20 мая. Мероприятие по запуску тизери выпуском «новых продуктов» и, по-видимому, будет транслироваться в прямом эфире, по крайней мере. внутри Китая. Впрочем, обычно никто не запрещает транслировать новости в прямом эфире и за пределами страны. Что нового мы планируем увидеть на этом мероприятии? Основное ожидание от Qualcomm заключается в обновлении своего флагманского процессора Snapdragon 8 Gen 1.

Новая версия этого чипа «Plus» перенесет производство в TSMC вместо Samsung, а также принесет незначительное обновление графического процессора, как мы видели в прошлом. Ожидается, что этот новый чип будет использоваться в новой партии складных устройств Samsung — Galaxy Z Fold 4 и Flip 4, а также в выпущенном в этом году OSOM OV1, ориентированном на конфиденциальность телефоне от разработчиков Essential. Другой анонс, который, вероятно, будет представлен на мероприятии на этой неделе, — это Snapdragon 7 Gen 1, первый чип среднего класса, получивший ребрендинг Qualcomm. Чип ожидается в предстоящем релизе от компании Oppo, но пока что это вся информация, которая у нас имеется. Будем ждать официального анонса.