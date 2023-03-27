Qualcomm готовит к релизу Snapdragon 8 Gen 4

Появилась информация из достоверных источников о том, что компания Qualcomm планирует в ближайшем будущем представить свой передовой флагманский процессор Snapdragon 8 Gen 4, который будет обладать просто безумной производительностью за счёт нового компонента — речь про ядра Nuvia. Инсайдеры уверены, что производитель за счёт новых ядер смог поднять общую производительность процессоры как в одноядерном режиме, так и в многоядерном, благодаря чему пользователь со смартфоном на базе нового процессора сможет получить доступ к действительно производительному решению. Но мощность ядер — не единственное преимущество, которое готовят к запуску вместе с Snapdragon 8 Gen 4. Дело в том, что производитель ещё и новый технологический процесс планирует использовать.

Если верить информации поставщиков секретной информации, Snapdragon 8 Gen 4 будут производить на новых заводах компании TSMC, то есть речь идёт о передовом технологическом процессе в 3 нанометра, который позволяет сильно снизить потребление энергии при выполнении сложных вычислений. Например, производитель предоставит пользователю большую производительность при сниженном потреблении энергии, либо же пользователь получит больше времени автономной работы. В любом случае это достаточно интересное решение, которое позволит выйти на уровень с компанией Apple и её собственными мобильными чипами, чем Qualcomm занимается довольно длительное время. Будем ждать анонса в следующем году.