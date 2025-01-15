Qualcomm готовит к релизу Snapdragon 8s Elite

Компания Qualcomm активно работает над расширением своей продуктовой линейки, диверсифицируя свои чипы и предлагая более разнообразные ценовые категории. Например, согласно новому отчёту, компания разрабатывает новый мобильный процессор, который займёт промежуточную нишу между Snapdragon 8 Elite и Snapdragon 8 Gen 3. Этот шаг, вероятно, обусловлен необходимостью сократить разрыв между серией Snapdragon 7 и флагманской линейкой Snapdragon 8. Введение нового процессора категории «s» нацелено на охват более широких сегментов рынка, предоставляя производительность высокого уровня без ценника, характерного для топовых моделей. Согласно данным, опубликованным в сети Weibo, Snapdragon 8s Elite получит продвинутую архитектуру процессора, сочетающей высокую производительность и энергоэффективность.

Например, процессор получит одно высокопроизводительное ядро Cortex-X4 с частотой 3,21 ГГц, три производительных ядра Cortex-A720 с частотой 3,01 ГГц, два энергоэффективных ядра Cortex-A720 с частотой 2,80 ГГц, а также два дополнительных ядра для менее ресурсоёмких задач с частотой 2,02 ГГц. Для сравнения, флагманский процессор Snapdragon 8 Elite ориентирован исключительно на производительность. Он делает акцент на мощность за счёт отсутствия специализированных энергоэффективных ядер и его конфигурация включает два мощных ядра Oryon с частотой 4,32 ГГц и шесть производительных ядер с частотой 3,53 ГГц. Интересно будет посмотреть на их сравнение.
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