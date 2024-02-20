Qualcomm готовит к релизу Snapdragon 8s Gen 3

И благодаря сливу информации в сеть нам удалось выяснить, что предполагаемый Snapdragon 8s Gen 3 существенно проигрывает в плане производительности своему старшему собрату, который показывает более высокие результаты как в одноядерных, так и в многоядерных тестах. Для сравнения, флагманский процессор достигал 2 329 баллов в одноядерных тестах и 7 501 баллов в многоядерных тестах. У S-версии, то есть упрощённого чипа, производительность заметно ниже. Также стоит отметить, что новый процессор работает с графическим процессором Adreno 735, а не с 750, который используется в старшей модели. Он также работает на более низкой частоте в 3,01 ГГц и конфигурация ядер была изменена с 1+3+4 на 1+5+2. Пока что не совсем понятно зачем этот процессор вообще нужен, потому что у Qualcomm есть и более доступные решения, которые демонстрируют примерно ту же производительность.