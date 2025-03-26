Qualcomm готовит к релизу процессор Snapdragon 8s Gen 4

В прошлом году компания Qualcomm изменила название своей флагманской линейки, заменив Snapdragon 8 Gen 3 на Snapdragon 8 Elite. Долгое время предполагалось, что преемником Snapdragon 8s Gen 3 станет Snapdragon 8s Elite, однако, согласно новому слуху из Китая, это не так. Компания решила оставить обозначение Elite только для топовых чипов, а процессоры среднего и топового среднего уровня не будут использовать новый нейминг, чтобы не сбивать пользователей с толку в процессе выбора смартфона для приобретения. Таким образом, новый чип будет называться Snapdragon 8s Gen 4 и его анонс ожидается в начале апреля, а первые смартфоны с новым процессором появятся уже в середине месяца.

Snapdragon 8s Gen 4 будет производиться по 4-нм техпроцессу TSMC и получит современную архитектуру, схожую с недавно представленным MediaTek Dimensity 8400. В нём будет одно производительное ядро Cortex-X4 с частотой 3,21 ГГц, три Cortex-A720 с частотой 3,01 ГГц, два Cortex-A720 с частотой 2,8 ГГц и ещё два Cortex-A720, работающих на 2,02 ГГц. За графику будет отвечать Adreno 825 — видеочип того же поколения, что и Adreno 830 в Snapdragon 8 Elite, но менее производительный. Размер кэша грядущего процессора составит 6 М, L3 — 8 МБ, а ожидаемый результат в AnTuTu превышает 2 миллиона баллов. Достаточно неплохой процессор для устройств среднего ценового сегмента. Вопрос только в стоимости этого чипа, потому что она будет напрямую влиять на цену смартфонов от компаний-партнёров.