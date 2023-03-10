Qualcomm готовит презентацию новых чипов

Большинство ярких анонсов, связанных с мобильными процессорами, посвящены в первую очередь флагманским процессорам, которые обладают приличной производительностью и в предоставляют потенциальному покупателю передовые технологии. Однако процессоры среднего класса тоже могут похвастаться неплохими возможностями — на самом деле некоторые модели среднего класса обладают практически теми же возможностями, что и флагман, только стоят при этом заметно дешевле. И компания Qualcomm планирует 17 марта представить новый процессор в этом сегменте, чтобы пользователи получили доступ к внушительной производительности за вполне разумные деньги. Ожидается, что производитель сможет реализовать 90% от производительности флагманского чипа.

При этом инсайдеры заявляют, что производитель будет делать ставку не столько на чистой производительности процессора, сколько на его возможностях в области фотографии и видео. Дело в том, что на самом деле производительности современных смартфонов и так предостаточно, чтобы пользователь мог годами не обновлять свой гаджет и при этом получать достаточно высокую производительность в играх и приложениях. А вот разрешение фотографий и видео, которые можно снимать на смартфон, из года в год растут. И пользователям смартфонов среднего класса уже не очень нравится, что их гаджет не может снимать видео в 4К, например, или что он не может похвастаться более свежей версией мобильного модема. Это тоже стоит учитывать.