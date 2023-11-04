Qualcomm готовит процессор Snapdragon 8 Gen 4 с передовым графическим ядром

Если верить информации западных инсайдеров, компания Qualcomm планирует выпустить флагманский процессор следующего поколения Snapdragon 8 Gen 4 в в следующем году, используя всё те же собственные производительные ядра Oryon, о которых говорят уже достаточно давно. Кроме того, сегодня появилась информация о том, что в данном процессоре будет установлен новый графический процессор Adreno 830, позволяющий выжать из графической подсистемы заметно больше возможностей. Если верить данным поставщиков секретной информации, предварительные тесты в бенчмарке 3DMark Wife Life Extreme продемонстрировали, что следующее поколение графического процессора Snapdragon 8 Gen 4 быстрее на 10 процентов, чем у чипа Apple M2.

Правда, полученная информация о графическом процессоре Adreno 830 — это первые результаты, которые появились на просторах интернета, так что, скорее всего, речь идёт о тестировании инженерных образцов, которые работает в лабораторных условиях без ограничения по энергопотреблению, с отличным охлаждением и прочими приятными бонусами. Соответственно, реальная производительность Snapdragon 8 Gen 4 на деле будет немного ниже, особенно с учётом ограниченных возможностей охлаждения мобильных устройств, но, с другой стороны, графика всё равно с каждым годом становится всё мощнее и мощнее. Так что в ближайшем будущем смартфоны вполне смогут предоставить производительность уровня консолей, вот только при этом охлаждение у них всё равно будет хуже.