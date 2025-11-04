Qualcomm готовит сразу две версии флагманского чипа

Apple впервые ввела чёткое разделение между своими смартфонами в серии iPhone 15, когда представила процессор A17 Pro, предназначенный исключительно для моделей iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max. Судя по последним слухам, Qualcomm собирается пойти тем же путём, что и её конкурент, подготовив для следующего года процессор Snapdragon 8 Elite Gen 6 сразу в двух версиях — стандартной и более продвинутой с приставкой «Pro». Последняя, как ожидается, получит эксклюзивные функции, включая поддержку оперативной памяти LPDDR6 и отличающиеся характеристики графического процессора. По информации инсайдера Digital Chat Station, Snapdragon 8 Elite Gen 6 будет производиться по улучшенному техпроцессу TSMC N2P с нормами 2 нанометра, а не по стандартному N2. Ранее тот же источник заявлял, что чип получит поддержку LPDDR6 и накопителей UFS 5.0.

Хотя некоторые аналитики полагают, что все процессоры Apple, Qualcomm и MediaTek в 2026 году будут выпускаться по техпроцессу N2, ряд зарубежных изданий уверен, что конкуренты Apple активно переходят на более совершенные литографические технологии. Интересно, что, по слухам, Qualcomm действительно работает над двумя версиями Snapdragon 8 Elite Gen 6, и обе будут построены на архитектуре CPU с конфигурацией «2 + 3 + 3». Это отличается от схемы «2 + 6», применявшейся в Snapdragon 8 Elite и Snapdragon 8 Elite Gen 5. Вероятно, три последних ядра будут сверхэкономичными, чтобы повысить энергоэффективность смартфонов.
