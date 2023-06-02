Qualcomm хочет выпускать чипы для портативных консолей Nintendo и Sony

Портативные игровые консоли медленно, но верно захватывают рынок. Первым устройством, которое добилось внушительных результатов в этом направлении, была портативная консоль Nintendo Switch, после чего была представлена портативная приставка Steam Deck. И теперь, если верить информации инсайдеров, компания Qualcomm начала вести переговоры с различными гигантами индустрии, предполагая, что они тоже хотят выпустить свою портативную консоль нового поколения. И эта консоль по задумке компании Qualcomm будет работать на собственном процессоре производителя — именно об этом сейчас переговоры и идут. Согласно информации сразу нескольких западных изданий, старший вице-президент Qualcomm, Алекс Катузиан, активно ведёт переговоры с Nintendo и Sony о разработке аппаратного обеспечения, которое позводит компаниям обойти конкурентов, которые на текущий момент занимают ведущие позиции на рынке.

Например, Qualcomm может сотрудничать с Sony в попытке разработать и запустить эксклюзивные мобильные игры, оптимизированные для платформы Snapdragon. И для этой компании на самом деле сотрудничество такого плана крайне выгодно, потому что у Qualcomm имеется безумный опыт работы над аппаратным обеспечением различных платформ. К примеру, графический процессор Adreno 740, который поставляется вместе с Snapdragon 8 Gen 2, в настоящее время является самым быстрым графическим процессором для смартфонов на операционной системе Android.
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