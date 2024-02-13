Qualcomm использует мощные ядра в Snapdragon 8 Gen 4

Релиз нового флагманского процессора Snapdragon 8 Gen 4 ещё не состоялся, а инсайдеры уже достаточно активно делятся новостями относительно будущего процессора Snapdragon 8 Gen 5. Например, достаточно известный инсайдер утверждает, что Snapdragon 8 Gen 4 будет оснащён кастомными ядрами Phoenix, которые разработала сама Qualcomm, будущий флагман должен появиться с ядрами Pegasus, которые, судя по изменению названия, будут лучше оригинальных ядер, созданных для повышения производительности. При этом оба процессора будут поставляться с идентичным кластером ядер 2 + 6, так что компания отказалась идти по пути MediaTek, которая решила использовать исключительно производительные ядра.

Да, ранее возникали новости о том, что конфигурация Snapdragon 8 Gen 4 будет состоять только из производительных ядер, которые будут работать на тактовой частоте в 4,0 ГГц, но вскоре оказалось, что реализовать такое будет невозможно и компания от идеи отказалась. Никакой информации о производительности процессора Snapdragon 8 Gen 5 пока что нет, так как процессор находится на достаточно ранней стадии проектирования, но есть мнение, что в нём конфигурация тоже будет включать энергоэффективные ядра — это нужно для продолжительного времени автономной работы. А вот про графику пока что никаких точных новостей нет — есть лишь предположение, что производитель сделает ставку на графический ускоритель с рейтрейсингом, но всё это пока что сложно подтвердить.