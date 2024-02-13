Qualcomm использует мощные ядра в Snapdragon 8 Gen 4

Да, ранее возникали новости о том, что конфигурация Snapdragon 8 Gen 4 будет состоять только из производительных ядер, которые будут работать на тактовой частоте в 4,0 ГГц, но вскоре оказалось, что реализовать такое будет невозможно и компания от идеи отказалась. Никакой информации о производительности процессора Snapdragon 8 Gen 5 пока что нет, так как процессор находится на достаточно ранней стадии проектирования, но есть мнение, что в нём конфигурация тоже будет включать энергоэффективные ядра — это нужно для продолжительного времени автономной работы. А вот про графику пока что никаких точных новостей нет — есть лишь предположение, что производитель сделает ставку на графический ускоритель с рейтрейсингом, но всё это пока что сложно подтвердить.