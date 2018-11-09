Qualcomm начинает поставки подэкранных дактилоскопических датчиков для Samsung

2018-11-09, Автор - Anna; Продукт - Qualcomm Sense ID; [74]
Qualcomm получила заказы на поставку своих ультразвуковых датчиков отпечатков пальцев следующего поколения для Samsung. Ожидается, что поставки начнутся в конце 2018 года. Чтобы снизить издержки производства, Qualcomm объединил ресурсы своей ультразвуковой сенсорной лаборатории в Калифорнии с тайваньскими изготовителями TFT-панелей.

В прошлом месяце Samsung успешно интегрировала сенсорный датчик отпечатков пальцев с дисплеем Galaxy S10. По меньшей мере две модели предстоящего Galaxy S10 будут иметь встроенные датчики отпечатков пальцев. Qualcomm работает над ультразвуковыми датчиками отпечатков пальцев в течение трех лет. Создатель микросхем представил 3D-сканер отпечатков пальцев, Sense ID на MWC 2015. Sense ID может обнаруживать отпечатки пальцев через стекло, металл и другие поверхности. На палец не будет воздействовать пот или вода. Ультразвуковые сканеры отпечатков пальцев Qualcomm также первыми могут сканировать через OLED-дисплеи до 1200 мкм.

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