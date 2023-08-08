Qualcomm не справляется с производством Snapdragon 8 Gen 3

Информационное издание TF International Securities со ссылкой на Мин-Чи Куо, известнейшего инсайдера на рынке мобильных технологий, сообщает, что из-за значительных затрат на разработку чипа Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 компания сталкивается с определёнными трудностями, с которыми производитель не может справиться самостоятельно — именно из-за этого компания, вероятно, будет объединяться с Samsung. Производитель чипов недавно уволил 415 сотрудников из-за снижения спроса на чипы для смартфонов и это лишь вершина айсберга крупнейшего производителя чипов в мире. Повышенные издержки, связанные с разработкой чипа на 3 нм, также могут быть одной из причин, почему Snapdragon 8 Gen 3 в этом году останется верен процессу 4 нм от TSMC, в то время как Apple уже заказала 90% процессоров на 3 нм техпроцессе у той же компании.

Даже если Qualcomm перейдёт на процесс N3E от TSMC, который представляет вторую итерацию 3-нм процесса и, как утверждается, имеет сниженную стоимость производства, Qualcomm всё равно придется платить тайваньскому производителю внушительную сумму за каждый произведённый кристалл, что, вероятно, сильно бьёт по карману производителя, которому затем нужно ещё эти кристаллы продать производителям смартфонов. Ранее сообщалось, что Qualcomm рассматривает возможность заказывать кристаллы у двух производителей, дабы иметь возможность снизить расходы и получить более доступные чипы в конечном итоге — именно из-за этого часть заказов уходит Samsung.