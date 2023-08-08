Qualcomm не справляется с производством Snapdragon 8 Gen 3

Информационное издание TF International Securities со ссылкой на Мин-Чи Куо, известнейшего инсайдера на рынке мобильных технологий, сообщает, что из-за значительных затрат на разработку чипа Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 компания сталкивается с определёнными трудностями, с которыми производитель не может справиться самостоятельно — именно из-за этого компания, вероятно, будет объединяться с Samsung. Производитель чипов недавно уволил 415 сотрудников из-за снижения спроса на чипы для смартфонов и это лишь вершина айсберга крупнейшего производителя чипов в мире. Повышенные издержки, связанные с разработкой чипа на 3 нм, также могут быть одной из причин, почему Snapdragon 8 Gen 3 в этом году останется верен процессу 4 нм от TSMC, в то время как Apple уже заказала 90% процессоров на 3 нм техпроцессе у той же компании.

Даже если Qualcomm перейдёт на процесс N3E от TSMC, который представляет вторую итерацию 3-нм процесса и, как утверждается, имеет сниженную стоимость производства, Qualcomm всё равно придется платить тайваньскому производителю внушительную сумму за каждый произведённый кристалл, что, вероятно, сильно бьёт по карману производителя, которому затем нужно ещё эти кристаллы продать производителям смартфонов. Ранее сообщалось, что Qualcomm рассматривает возможность заказывать кристаллы у двух производителей, дабы иметь возможность снизить расходы и получить более доступные чипы в конечном итоге — именно из-за этого часть заказов уходит Samsung.
Huawei P60 появился в российской продаже …
Компания Huawei дала старт российским продажам флагманских смартфонов Huawei P60 и Huawei P60 Pro, которы…
Qualcomm откажется от ядер ARM в Snapdragon 8 Gen 4…
Сегодня известные западные инсайдеры заявили, что Snapdragon 8 Gen 3 станет последним мобильным процессор…
Honor 90 Pro получит SoC Snapdragon 7 Gen 1…
Информатор Panda is Bald поделился подробностями о смартфонах Honor 90 и Honor 90 Pro, официальная презен…
Камерофон Nubia Z50S Pro появился в продаже …
Компания Nubia дала старт продажам смартфона Z50S Pro, который оценен в 515, 555 и 610 долларов за вариан…
Red Magic 8S Pro+ получил 24 ГБ ОЗУ …
Компания Nubia пополнила ассортимент геймерских смартфонов моделью Red Magic 8S Pro+, которая появится в …
iPhone 15 получит камеру на 48 Мп…
Буквально через полтора месяца компания Apple объявит о новых моделях iPhone 15 и iPhone 15 Pro с крупным…
Xiaomi 14 Pro показали на рендере …
Известный правдивыми утечками по Xiaomi 13 Ultra инсайдер SPinfoJP опубликовал изображения еще не предста…
Digital Chat Station: OnePlus 12 получит АКБ на 5400 мАч…
Авторитетный информатор Digital Chat Station подтвердил информацию о том, что флагманский смартфон OnePlu…
Обзор TECNO Spark 10 Pro. Выбор смартфона до 15 тысяч летом-осенью 2023Обзор TECNO Spark 10 Pro. Выбор смартфона до 15 тысяч летом-осенью 2023
На что способна камера Huawei Mate 50 Pro в городских условияхНа что способна камера Huawei Mate 50 Pro в городских условиях
Обзор vivo V25 Pro. Смартфон с 64 Мп камерой, оптической стабилизацией и NFCОбзор vivo V25 Pro. Смартфон с 64 Мп камерой, оптической стабилизацией и NFC
Обзор Philips Xenium E227. Кнопочный телефон с настольной зарядной станциейОбзор Philips Xenium E227. Кнопочный телефон с настольной зарядной станцией
Обзор Tecno Phantom X2. Высокая производительность, четкие снимки и AMOLED 120 ГцОбзор Tecno Phantom X2. Высокая производительность, четкие снимки и AMOLED 120 Гц
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2023
© MegaObzor