Qualcomm очень сильно зависит от Samsung

Недавно появилась достаточно интересная статистика относительно продаж процессоров для мобильных устройств, в рамках которой стало известно, что MediaTek продаёт наибольшее количество чипов в мире. Но изучая эти графики многие журналисты не обратили на потенциальную проблему компании Qualcomm — всё дело в том, что 40% прибыли компания получает от компании Samsung. Да, Qualcomm выпускает процессоры для флагманских гаджетов южнокорейского гиганта, зарабатывая на этом почти половину от всей прибыли за год. Это колоссальные деньги, которые Qualcomm в ближайшем будущем может потерять, ведь Samsung работает над собственной линейкой процессоров. И когда она будет готова, Qualcomm потеряет эти 40% прибыли, потому что крупных заказчиков у неё на самом деле не так уж много.

Это серьёзно встревожило инвесторов, потому что теперь все понимаю насколько Qualcomm на самом деле зависит от Samsung. Кроме того, проблема заключается ещё и в том, что у Qualcomm нет компании, которая бы могла покрыть убытки от ухода Samsung в случае чего. Производитель выпускает процессоры для огромного количества брендов, но их суммарные продажи не могут тягаться с Samsung даже близко. В будущем это может стать большой проблемой, потому что если Samsung решит выпускать свои чипы, то ей не нужны будут услуги Qualcomm от слова совсем. Более того, TSMC уже готова принимать заказы на производство, так что и другие компании могут отказаться от продукции Qualcomm в ближайшем будущем.