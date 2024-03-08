Qualcomm очень сильно зависит от Samsung

Недавно появилась достаточно интересная статистика относительно продаж процессоров для мобильных устройств, в рамках которой стало известно, что MediaTek продаёт наибольшее количество чипов в мире. Но изучая эти графики многие журналисты не обратили на потенциальную проблему компании Qualcomm — всё дело в том, что 40% прибыли компания получает от компании Samsung. Да, Qualcomm выпускает процессоры для флагманских гаджетов южнокорейского гиганта, зарабатывая на этом почти половину от всей прибыли за год. Это колоссальные деньги, которые Qualcomm в ближайшем будущем может потерять, ведь Samsung работает над собственной линейкой процессоров. И когда она будет готова, Qualcomm потеряет эти 40% прибыли, потому что крупных заказчиков у неё на самом деле не так уж много.

Это серьёзно встревожило инвесторов, потому что теперь все понимаю насколько Qualcomm на самом деле зависит от Samsung. Кроме того, проблема заключается ещё и в том, что у Qualcomm нет компании, которая бы могла покрыть убытки от ухода Samsung в случае чего. Производитель выпускает процессоры для огромного количества брендов, но их суммарные продажи не могут тягаться с Samsung даже близко. В будущем это может стать большой проблемой, потому что если Samsung решит выпускать свои чипы, то ей не нужны будут услуги Qualcomm от слова совсем. Более того, TSMC уже готова принимать заказы на производство, так что и другие компании могут отказаться от продукции Qualcomm в ближайшем будущем.
Samsung получила патент на необычный складной смартфон…
Samsung уже достаточно длительное время занимает лидирующие позиции на рынке складных смартфонов — буквал…
OnePlus Ace 3 получит батарею на 5500 мАч …
В базе данных компании China Telecom обнаружились подробности о характеристиках смартфона OnePlus Ace 3, …
ASUS ROG Phone 8 Pro протестировали в бенчмарке …
Компания ASUS опубликовала результаты тестирования игрового смартфона ROG Phone 8 Pro, который еще не был…
Samsung Galaxy M15 получит батарею на 6000 мАч…
Профильное издание SamMobile поделилось подробностями о бюджетном смартфоне Samsung Galaxy M15, который е…
OnePlus 12 поступил в продажу з пределами Китая…
Сегодня смартфон OnePlus 12 отправился в продажу за пределами Китая — мировой релиз взволновал многих пол…
Смартфон POCO X6 Pro стартовал на ОЗОН…
Сегодня на ОЗОН прошел глобальный старт продаж POCO X6 Pro. Новинка получила 6.67 дюймовый Flow AMOLED ди…
Samsung Galaxy M15 5G засветился в Google Play Console…
В консоли Google Play обнаружилось упоминание о бюджетном смартфоне Samsung Galaxy M15 5G, который еще не…
Honor Magic6 Porsche Design показали на рендерах …
Сетевые источники опубликовали первые изображения смартфонов Honor Magic6 Porsche Design и Magic6 Pro Por…
Обзор TECNO SPARK Go 2023. Лучший выбор смартфона до 10 тысяч рублей в 2023?Обзор TECNO SPARK Go 2023. Лучший выбор смартфона до 10 тысяч рублей в 2023?
Народный смартфон без компромиссов. Обзор Tecno Camon 20Народный смартфон без компромиссов. Обзор Tecno Camon 20
Обзор Infinix NOTE 30i. Доступный смартфон с AMOLED-экраномОбзор Infinix NOTE 30i. Доступный смартфон с AMOLED-экраном
Доступный смартфон на каждый день. Обзор vivo Y27sДоступный смартфон на каждый день. Обзор vivo Y27s
Обзор realme C55. Первый бюджетник с Dynamic IslandОбзор realme C55. Первый бюджетник с Dynamic Island
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2024
© MegaObzor