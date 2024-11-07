Qualcomm отчиталась об успехах текущего года

Компания Qualcomm только что завершила очень даже успешный финансовый год, объявив о финансовых результатах за четвёртый квартал (да, у многих компаний финансовый год не сходится с календарным по целому ряду причин). В четвёртом квартале 2024 года компания увеличила выручку на 19% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а чистая прибыль почти удвоилась, поднявшись на 96% в сравнении с аналогичным периодом годом ранее. Кроме того, по итогам 2024 финансового года общая выручка Qualcomm выросла на 9% по сравнению с 2023 годом, а чистая прибыль увеличилась на 40%. Кроме того, в четвёртом квартале текущего финансового года компания выплатила дивиденды на сумму 947 миллионов долларов, а за весь год сумма выплат акционерам составила 3,68 миллиарда долларов.

Помимо этого, Qualcomm выкупила акции у своих же инвесторов и на фондовой бирже на сумму 1,3 миллиарда долларов за последний квартал и на общую сумму в 4,12 миллиарда долларов за весь финансовый год. Также совет директоров компании по результатам финансового года одобрил новый обратный выкуп акций на сумму 15 млрд в следующем году. При этом очень интересно отметить распределение выручки по направлениям за четвёртый квартал. Наибольший доход, как обычно, приносит рынок смартфонов, где выручка составила 6,1 миллиарда долларов. Интернет вещей принёс компании 1,7 миллиарда долларов, а автомобильное направление, которое быстро развивается в последнее время, заработало компании 899 миллионов долларов.
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