Qualcomm отказалась от релиза процессора Snapdragon 8 Gen 4

Ранее предполагалось, что компания Qualcomm сохранит хронологическую схему наименования для процессора Snapdragon 8 Gen 4, чтобы это лучше отражало преемственность по сравнению с текущим флагманским процессором под названием Snapdragon 8 Gen 3. Однако благодаря тизеру предстоящего запуска Xiaomi 15 стало известно, каким, скорее всего, будет официальное название нового мобильного процессора. Вместо Snapdragon 8 Gen 4 первый 3-нм процессор от компании Qualcomm, похоже, получит название Snapdragon 8 Elite, что созвучно с процессором Snapdragon X Elite для ноутбуков. Исходя из тизера, линейка Xiaomi 15 будет представлена 23 октября, а это значит, что Snapdragon 8 Elite будет анонсирован до этого.

При этом журналисты отмечают, что такое наименование может вызвать путаницу среди потенциальных покупателей, но, похоже, Qualcomm решила закрепить название Elite за своими топовыми процессорами, а менее мощная версия, возможно, получит приставку Plus. И это достаточно кардинальное изменение на самом деле, потому что производитель очень давно не менял нейминг своих процессоров, что позволило пользователям привыкнуть к названиям и примерно понимать, какие модели относятся к какому уровню производительности. Теперь компания слегка изменит систему нейминга, что будет сбивать с толку пользователей какое-то время, но, с другой стороны, у производителя явно есть на то веские причины — просто так названия линейки не меняют. Это интригует.
Смартфон OPPO A3x 5G оценен в 150 долларов …
Компания OPPO пополнила ассортимент бюджетных смартфонов моделью A3x 5G, которая оценена на дебютном инди…
iPhone 16 будет продаваться хуже Pro-версии…
До официального анонса линейки iPhone 16 остаются считанные часы и перед началом грандиозного мероприятия…
Представлен смартфон Realme 13+ 5G…
Компания Realme объявила о выпуске смартфона Realme 13+ 5G, который получил однокристальную систему Media…
Xiaomi тестирует смартфон с АКБ до 7500 мАч…
Авторитетный инсайдер Digital Chat Station сообщает, что компания Xiaomi в данный момент тестирует смартф…
Официально: Redmi Note 14 Pro выдержит погружение в воду …
Компания Xiaomi раскрыла новые подробности о смартфоне Redmi Note 14 Pro, который еще не был представлен …
Раскрыты все расцветки Xiaomi 15 и 15 Pro…
Авторитетный инсайдер Digital Chat Station поделился новыми подробностями о флагманских смартфонах Xiaomi…
Vivo X200 Pro mini подтвержден производителем …
Один из руководителей компании Vivo подтвердил название смартфона, который в разное время фигурировал под…
Бюджетный смартфон Tecno Spark 30 4G получит 64-Мп камеру …
Профильное издание Passionategeekz опубликовало качественные изображения и подробности о характеристиках …
Смартфон с AMOLED 120 Гц и 64 Мп камерой со стабилизацией. Обзор vivo T2Смартфон с AMOLED 120 Гц и 64 Мп камерой со стабилизацией. Обзор vivo T2
Правильная замена флагманов. Обзор и тест realme GT 6TПравильная замена флагманов. Обзор и тест realme GT 6T
Pura'красный смартфон. Обзор HUAWEI Pura 70Pura'красный смартфон. Обзор HUAWEI Pura 70
realme C67 или Redmi Note 13? Что выбрать в доступном ценовом сегментеrealme C67 или Redmi Note 13? Что выбрать в доступном ценовом сегменте
Выглядит и работает, как часы. Обзор realme 12 Pro+Выглядит и работает, как часы. Обзор realme 12 Pro+
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2024
© MegaObzor