Qualcomm отказалась от релиза процессора Snapdragon 8 Gen 4

Ранее предполагалось, что компания Qualcomm сохранит хронологическую схему наименования для процессора Snapdragon 8 Gen 4, чтобы это лучше отражало преемственность по сравнению с текущим флагманским процессором под названием Snapdragon 8 Gen 3. Однако благодаря тизеру предстоящего запуска Xiaomi 15 стало известно, каким, скорее всего, будет официальное название нового мобильного процессора. Вместо Snapdragon 8 Gen 4 первый 3-нм процессор от компании Qualcomm, похоже, получит название Snapdragon 8 Elite, что созвучно с процессором Snapdragon X Elite для ноутбуков. Исходя из тизера, линейка Xiaomi 15 будет представлена 23 октября, а это значит, что Snapdragon 8 Elite будет анонсирован до этого.

При этом журналисты отмечают, что такое наименование может вызвать путаницу среди потенциальных покупателей, но, похоже, Qualcomm решила закрепить название Elite за своими топовыми процессорами, а менее мощная версия, возможно, получит приставку Plus. И это достаточно кардинальное изменение на самом деле, потому что производитель очень давно не менял нейминг своих процессоров, что позволило пользователям привыкнуть к названиям и примерно понимать, какие модели относятся к какому уровню производительности. Теперь компания слегка изменит систему нейминга, что будет сбивать с толку пользователей какое-то время, но, с другой стороны, у производителя явно есть на то веские причины — просто так названия линейки не меняют. Это интригует.