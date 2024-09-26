Qualcomm отказалась от релиза процессора Snapdragon 8 Gen 4

При этом журналисты отмечают, что такое наименование может вызвать путаницу среди потенциальных покупателей, но, похоже, Qualcomm решила закрепить название Elite за своими топовыми процессорами, а менее мощная версия, возможно, получит приставку Plus. И это достаточно кардинальное изменение на самом деле, потому что производитель очень давно не менял нейминг своих процессоров, что позволило пользователям привыкнуть к названиям и примерно понимать, какие модели относятся к какому уровню производительности. Теперь компания слегка изменит систему нейминга, что будет сбивать с толку пользователей какое-то время, но, с другой стороны, у производителя явно есть на то веские причины — просто так названия линейки не меняют. Это интригует.