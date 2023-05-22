Qualcomm откажется от ядер ARM в Snapdragon 8 Gen 4

Сегодня известные западные инсайдеры заявили, что Snapdragon 8 Gen 3 станет последним мобильным процессором от Qualcomm, который будет использовать ядра ARM, поскольку ожидается, что компания из Сан-Диего перейдёт на свои собственные разработки. Речь идёт о ядрах Oryon, которые будут представлены начиная с Snapdragon 8 Gen 4, и эти ядра будут построены на совершенно уникальной архитектуре. Ожидается, что процессор Snapdragon 8 Gen 4 получит аналогичную конфигурацию процессора, как у чипов серии A от Apple. Единственное отличие здесь заключается в том, что будущая система на кристалле от Qualcomm будет иметь шесть энергоэффективных ядер, сочетающихся с двумя производительными ядрами.

Отказ от ядер Cortex-X5 и других архитектур процессоров ARM в Snapdragon 8 Gen 4 означает, что Qualcomm может обойтись всего двумя производительными ядрами, чтобы достичь непревзойдённой одноядерной производительности и встать на один уровень по производительности с чипами серии A от Apple. Сочетание двух производительных ядер с шестью энергоэффективными может привести к потенциально улучшенным многопоточным результатам — предварительно производительность Snapdragon 8 Gen 4 будет даже выше, чем у процессора для компьютеров M2. Более того, этот процессор будет производиться по 3-нанометровой технологии, так что у него будет повышенная энергоэффективность и это положительно скажется на конечном времени автономной работы будущих флагманских смартфонов.