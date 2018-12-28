Qualcomm показала смартфон Vivo Nex с поддержкой сетей 5G

Компания Qualcomm продемонстрировала прототип смартфона Vivo Nex, который будет оснащен топовым процессором Snapdragon 855 и модемом Snapdragon X50 для работы в сетях пятого поколения. Данный смартфон создан на основе представленного летом Vivo Nex, главной особенностью которого стала выдвижная фронтальная камера на 8 Мп. Аппарат также оснащается 8 ГБ оперативной и 128 ГБ флэш-памяти, 6,59-дюймовым дисплеем с разрешением 2316:1080 пикселей и встроенным сканером отпечатком пальцев, сдвоенной основной камерой на 12 и 5 Мп, а также аккумулятором на 4000 мАч. Официальный анонс Vivo Nex 5G ожидается на февральской выставке MWC 2019.